الودائع المصرفية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الودائع هي منتج مالي مقدّم من البنوك بسعر فائدة أعلى من الفائدة المقدمة على حسابات التوفير الاعتيادية، وذلك حتى تاريخ استحقاق الوديعة المحدد. ويعتبر هذا الشكل من الودائع استثماراً آمناً، حيث يكون المبلغ الأساسي مضموناً دائماً.

والودائع القياسية، لها فترات استحقاق محددة تراوح بين سبعة أيام وخمس سنوات، وتطبق أسعار الفائدة على أساس المبلغ، ومدة الاستحقاق والعملة المستخدمة، في حين يمكن للمتعامل القيام بعمليات سحب جزئي في الحالات الطارئة، أما الودائع ذات العوائد المنتظمة، وهي وديعة ثابتة ستمنحك عوائد قبل تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية اختيار الحصول على دفعات الفائدة بشكل شهري، فصلي ونصف سنوي. أما الوديعة التي تكون بغرض الادخار العام، التعليم، التقاعد، فيمكن تحديد مدة تحقيق الهدف، ومبلغ المساهمة الشهرية، وتدفع قيمة الفائدة للودائع الثابتة عند تاريخ الاستحقاق، أما الودائع ذات العوائد المنتظمة، فسيكون للمتعاملين خيار تسلّم الفائدة بشكل دفعات.