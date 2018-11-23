«الإمارات لتبادل الإنترنت» يحقّق حركة مرور تجاوزت الـ 100 غيغابت في الثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الإمارات لتبادل الإنترنت (UAE-IX)، أمس، تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت تتجاوز الـ100 غيغابت بالثانية، مع أكثر من 64 عميلاً إقليمياً وعالمياً يستخدمون منصة المركز الحيادية لتبادل الإنترنت (IXP).

وقال نائب الرئيس التنفيذي لحلول المؤسسات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المؤسسة للمركز بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات، فريد فريدوني، إن «تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت بحجم 100 غيغابت في الثانية يعتبر نجاحاً لافتاً للمركز، في ظل الزيادة الملحوظة في حركة مرور البيانات عبر الإنترنت بدولة الإمارات».

وأضاف أن «هذا النجاح يأتي ليمثل دليلاً على إمكاناتنا وقدراتنا التي نسعى دائماً إلى تطويرها، لتلبية متطلبات عملاء المركز الإقليميين والعالميين، فضلاً عن أن نجاح المركز يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً في مجال تقنيات وحلول الاتصال».

ولفت فريدوني إلى أنه «مع توفيره معدل مرور منخفض بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70%، فإن مركز الإمارات لتبادل الإنترنت يحقق خطوات مميزة نحو تلبية احتياجات الشبكات العالمية المترابطة، ومشغلي الشبكات، ومزودي المحتوى في المنطقة».

يشار إلى أن مركز الإمارات لتبادل الإنترنت والمدعوم من منصة DE-CIX، التي تعد أكبر منصة لتبادل الإنترنت على مستوى العالم، يعد ناقل بيانات حيادي لتبادل الإنترنت في الشرق الأوسط، حيث يربط الشبكات العالمية مع مشغلي الشبكات ومزودي المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقوم المركز بعمل تحسين لمرونة شبكات بروتوكول الإنترنت، ويزيد من فعالية توجيه البيانات، فضلاً عن تعزيز تجربة المستخدمين النهائية.

وتم تأسيس المركز على منصة تبديل حيادية بشكل كامل، والتي تقع في مراكز البيانات الأكثر أماناً في دبي.