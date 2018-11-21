اقتصادية دبي تستحدث «المتجر الاستهلاكي العائم» ضمن 44 نشاطاً جديداً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 44 نشاطاً تجارياً جديداً، إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2018، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتتنوع الأنشطة الجديدة، لتشمل استحداث نشاط «متجر استهلاكي عائم»، يضاف إلى مجموعة المجمعات الاستهلاكية. ويعد النشاط تجربة فريدة من نوعها، إذ يشمل القوارب التي تجهز لتكون متاجر استهلاكية يقوم نشاطها على تسويق بعض المواد الاستهلاكية، مثل المشروبات والأغذية الخفيفة، والهدايا، والصحف والمجلات، وبعض البضائع واللوازم الشخصية، سواء كانت هذه القوارب تقدم خدماتها في موقع ثابت، أو أثناء القيام برحلات على طول الشاطئ.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب استطلاع الرأي، الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجيتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية للدولة، ودبي على وجه التحديد.

متجر عائم

وقال رئيس قسم الأنشطة التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، مروان المرزوقي، «يعتبر نشاط (متجر استهلاكي عائم) وجهة للتسوق الجديد، إذ من الممكن أن يكون المتجر الاستهلاكي في موقع ثابت، وبالتالي يخدم العديد من السياح والسكان المحليين على الشاطئ، أو من خلال القيام برحلات على طول الشاطئ، وبالتالي يقدم العديد من الخدمات للقوارب التي تنتظر تفريغ الحمولة، أو تحميل حمولة، والإبحار إلى الجهة المقصودة»، لافتاً إلى أن المتجر الاستهلاكي العائم نقلة نوعية في تقديم المواد الاستهلاكية، وتلبية متطلبات العاملين في البواخر.

وأضاف: «تعد هذه الإضافة للنشاطات الجديدة في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، فضلاً عن الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة». وأكد أن تلك الخطوة تأتي تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي، لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات عموماً، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون بالنمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

دليل الأنشطة الاقتصادية

أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في دبي، إذ يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإمارة.

ويحتوي الدليل على معلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير، وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب مئات الأسئلة التي تهم الشركات والمستثمرين، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.