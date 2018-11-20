استدعاء 8 طرز من «هوندا» و«شيفروليه» و«جي إم سي» لتصليح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، حملات استدعاء شملت ثمانية طرز من علامات «هوندا»، و«شفروليه»، و«جي إم سي» من أسواق الدولة، لتصليح عيوب تصنيعية.

سيارات «هوندا»

وأفادت الوزارة بأن حملة استدعاء لأسباب تتعلق بالسلامة، تشمل 1665 سيارة من علامة «هوندا» اليابانية، من بينها 1230 سيارة طراز «بايلوت» موديل عامي 2014-2015، و411 سيارة من طراز «جاز» موديل عام 2014، و24 سيارة من طراز «أكورد كروس تور» موديل 2014-2015، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات «هوندا» في الدولة، وذلك بعد التواصل مع شركة «هوندا موتورز» الأم.

وأرجعت الوزارة في تقرير أصدرته، الاستدعاء، إلى احتمال وجود خلل قد يؤدي إلى تمزق وحدة نفخ الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي، بسبب الاحتراق غير الطبيعي لوقود الدفع، عند انتفاخ الوسادة الهوائية.

وأكدت أنه سيتم التكفل بإجراءات تصليح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجاناً، لافتة إلى أن الشركة ستبدأ الاتصال بالمتعاملين لإعلامهم بالحملة، وسيتم تنظيم حجز الخدمة حالما تتوافر قطع الغيار اللازمة من «هوندا موتورز».

«شيفروليه» و«جي إم سي»

وأعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي الصيانة، تشمل سيارات علامة «شيفروليه» الأميركية، من طرز «أمبالا»، و«إكوينوكس» موديل عام 2018، و«جي إم سي تيرين» موديل 2018-2019، بالتعاون مع شركة «جنرال موتورز»، ووكلاء السيارة في الدولة، وهم «الكندي»، و«بن حمودة»، و«ليبرتي» للسيارات.

وبينت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الحملة ترجع إلى «أنه من المحتمل أن يقلل غاز الهيدروجين من أداء نظام الفرامل، والذي يتسبب في انحلال دواسة الفرامل، أو تعطلها جزئياً»، مشيرة إلى أنه على الوكلاء إزالة أي غاز من نظام الفرامل الخلفي. ولم تحدد الوزارة عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء

كما أعلنت «الاقتصاد» حملة استدعاء لدواعي الصيانة تشمل عدداً من سيارات «شفروليه إكسبريس» و«جي إم سي سافانا» موديل 2016-2018، بالتعاون مع شركة «جنرال موتورز»، ووكلاء السيارة في الدولة، وهم «الكندي» و«بن حمودة» و«ليبرتي» للسيارات.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى أن هذه المركبات مجهزة بوحدة تحكم يدوي مستقلة في المقاعد الخلفية في لوحة السقف، وفي بعض الحالات، عندما يتم ضبط درجة الحرارة على أقصى درجة أو ضبط مقبض التحكم على أقصى مستوى تهوية أرضية، فقد يحدث اتصال كهربائي مباشر يسمح بتدفق تيار زائد عبر نوع معين من المقاومات الكهربائية الخاصة بأجهزة التحكم، ما يرفع حرارتها، وإذا حدثت هذه السخونة الزائدة، فإنه يمكن اشتعال النار في العزل الكهربائي، كما يمكن أن تصل إلى الخط الرأسي لسقف السيارة، ما يزيد من خطر حدوث إصابات. ولم تحدد الوزارة عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء.

وأكدت الوزارة نقلاً عن «جنرال موتورز» أن الطرز المذكورة آمنة للاستخدام، داعية المتعاملين الذين يمتلكونها، إلى توقع اتصال من أحد وكلاء «جنرال موتورز» داخل الدولة، لتحديد موعد استقبال سياراتهم لإجراء التصليح مجاناً.