1.1 تريليون درهم قيمة الشيكات المتداولة في الدولة خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر «نظام الإمارات لمقاصة الشيكات»، 22.5 مليون شيك، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، وصلت قيمتها إلى نحو 1.1 تريليون درهم، وذلك وفقاً للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، أمس.

وتشكل قيمة الشيكات التي جرى تداولها، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، نحو 73.3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة طيلة عام 2017، البالغة قيمتها 1.5 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس تواصل نشاط الحركة الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن شهر مارس الأكثر نشاطاً في حركة تداول الشيكات، والتي وصل عددها إلى 2.4 مليون شيك تقريباً، بقيمة بلغت 118.5 مليار درهم، وكان شهر أغسطس الماضي الأقل نشاطاً بقيمة وصلت إلى 91.2 مليار درهم.

إلى ذلك، بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 196.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الإيداعات، خلال الفترة ذاتها، 198.29 مليار درهم.