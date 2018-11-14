شاهد أبرز 10 تصاميم لأجنحة مشاركة في إكسبو 2020

المصدر: أزاد عيشو- دبي

كشف مكتب "إكسبو 2020 دبي"، أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض وصل حالياً إلى 180 دولة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الأساسية في "إكسبو 2020 دبي" ستكون جاهزة بنسبة 100% قبل عام من بدء المعرض، بعد أن وصلت عمليات التحضير لمختلف المشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة، وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت المزيد من الدول عن تصاميم فريدة لأجنحتها الخاصة المشاركة في المعرض.

وسيستقطب معرض إكسبو 2020 دبي، خلال ستة أشهر ابتداءً من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ومن المتوقع أن يكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.

ويتطلع مكتب "إكسبو 2020 دبي"، إلى إقامة حدث عالمي شامل يشارك فيه ما يزيد عن 200 مشارك من ضمنهم منظّمات دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية.

وأعدّ إكسبو 2020 دبي برنامجا خاصاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات، وسيقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع، في منطقة "دبي الجنوب" المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.