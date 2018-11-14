«أدنوك» تبرم اتفاقية امتياز مع شركة إيطالية في مشروع للغاز الحامض البحري

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت أبوظبي، ممثلةً في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقية امتياز حصلت بموجبها شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز على نسبة 25% في مشروع عملاق للغاز الحامض البحري.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن منطقة امتياز «غشا» تضم حقول: «الحِيل»، و«غشا»، و«دلما» البحرية. ووفقاً لبنود الاتفاق، تتحمل «إيني» نسبة 25% من المصروفات التطويرية للمشروع الذي تبلغ كلفته مليارات عدة من الدولارات، فيما تسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقية عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطةَ «أدنوك» الجديدة للغاز، التي تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة من مكامن الغاز في أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مع إمكانية التحول إلى تصديره.

وسيسهم المشروع في تطوير مركز للغاز عالي الحموضة في المنطقة، كما أنه سيحقق العديد من المنافع للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتوثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في هذا القطاع المهم.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن الاتفاقية تسهم في ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز تلبي احتياجات دولة الإمارات، إذ يعد هذا الالتزام إحدى ركائز استراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وأضاف أن تطوير الموارد البحرية من الغاز عالي الحموضة في حقول «الحِيل»، و«غشا»، و«دلما» بأسعار تجارية، يمثل مرحلةً مهمة ستسهم في تحقيق هدفنا الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مع إمكانية التحول إلى تصديره.

وتابع الجابر: «تجمع هذه الاتفاقية بين خبرة (أدنوك) الرائدة في مجال تطوير الغاز عالي الحموضة، والمهارات والقدرات الإدارية والفنية لشركائنا في (إيني)، وخبراتها في مجال تطوير الحقول، ما يدعم جهودنا الرامية إلى تسريع عملية تطوير وإنتاج الغاز من مشروع حقول (الحِيل) و(غشا) و(دلما)، ويسهم في خفض التكاليف، لضمان تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي من الغاز، كما أنه يتماشى مع توجهنا نحو تركيز التعاون مع جهات تشاركنا القيم نفسها، وتسهم في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، حيث تُجري (أدنوك) حالياً مناقشات مع العديد من الشركاء الجدد حول نسبة الـ15% المتبقية من حصة 40% المخصصة لشركات النفط والغاز الأجنبية المتوافرة في امتياز (غشا)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي: «نتبع استراتيجية للنمو في الشرق الأوسط، وإبرام هذه الاتفاقية اليوم يجدد التأكيد على رغبتنا في ترسيخ حضورنا في أبوظبي، وذلك عقب الاتفاقات التي تم توقيعها في مارس الماضي مع (أدنوك)».

وأكد أن اتفاقية دليل آخر على التحالف القوي مع شريك مهم مثل «أدنوك»، وإشارةً مهمة للثقة في نموذج أعمالنا بمجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج الذي يحظى بتقدير عالمي، من خلال التكامل والدمج بين أعمال الاستكشاف والتطوير، والذي أتاح لنا تحقيق نتائج استثنائية خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستكشاف، وكذلك في تطوير اكتشافاتنا في وقت قياسي حسب معايير السوق.