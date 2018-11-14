«جاهزية»: معايير موحدة للتعامل مع الحرائق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشف مدير تطوير الأعمال في مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية)، مبارك جاسم الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «جاهزية» تعمل حالياً مع القطاعات والجهات كافة، لوضع معايير موحدة للتعامل مع أي حرائق أو كوارث.

وأضاف أنه يجري حالياً بناء مدينة تدريبية بكلفة تزيد على مليار درهم، تغطي كل الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق، والتدريب على السيناريوهات التي تحتاجها إمارة أبوظبي، سواء في المطارات، أو المناطق الصناعية، أو السكنية، أو الحقول النفطية. وأوضح أن المشروع في مراحل التصاميم النهائية، وينتظر أخذ موافقات من الجهات المعنية.