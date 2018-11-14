«حديد الإمارات» تغطي 63% من احتياجات السوق المحلية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة حديد الإمارات، محمد سالم العفاري، إن مصانع الشركة تغطي حالياً 60% من احتياجات السوق المحلية من المقاطع الإنشائية، ونحو 63% من حديد التسليح. وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الضخمة التي ورّدت لها الشركة مقاطع إنشائية من الحديد، منها مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية. وكشف العفاري عن مناقشات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتوريد بين 4000 و5000 طن من الحديد لمشروعات شركة «تكرير» التابعة لـ«أدنوك».

وأكد أن منتجات «حديد الإمارات» توجد حالياً في 40 دولة.