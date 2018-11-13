توظيف التكنولوجيا في تعزيز نماذج الاستهلاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد علماء وخبراء متخصصون ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة تمكن المجتمعات من الاستفادة من الموارد المتاحة بأعلى درجات الكفاءة.

واستشرف مجلس مستقبل الاستهلاك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية الإمكانات التي سيوفرها التطور التكنولوجي وأثرها في تعزيز نماذج الاستهلاك، وضمان فوائد مستدامة للأعمال والمجتمع عبر الأسواق المتقدمة والنامية.

واستعرض المجتمعون آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاسات أدواتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وما توفره التكنولوجيا من فرص لإيجاد قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، والتغيرات المتوقعة على صعيد تحقيق وفرة في الموارد من خلال تطبيق نماذج مبتكرة تتبنى مخرجات العلوم المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

وناقش المجلس أبرز التغيرات المتوقعة على السلوكيات الاستهلاكية في المجتمعات، والأنماط الاستهلاكية الجديدة والتغيرات التي تحدثها على العرض والطلب.