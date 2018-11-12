«توتال» تسهم في استكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية بـ «غاز الذياب»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم ووام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه.

مجالات مختلفة تغطي الشراكة القائمة بين شركتي «أدنوك» و«توتال» مختلف مجالات وجوانب أعمال القطاع، التي تشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية والبرية، وكذلك التكرير والمعالجة والشحن. وكانت «أدنوك» أبرمت في مارس الماضي اتفاقية امتياز مع «توتال» التي حصلت على نسبة 20% في امتياز «أم الشيف ونصر» و5% في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين.

وبارك سموه، خلال اللقاء، اتفاقية الامتياز الاستراتيجي، التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، نيابة عن حكومة أبوظبي، مع شركة «توتال» في حوض «غاز الذياب» غير التقليدي بمنطقة الرويس، لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه.

وبحث سموه، والرئيس التنفيذي لـ«توتال»، خلال اللقاء الذي جرى بـ«قصر الشاطئ» في أبوظبي، إمكانات وفرص التعاون بين «توتال» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم في جوانبه كافة.

وبارك سموه، خلال اللقاء، اتفاقية الامتياز الاستراتيجي التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، نيابة عن حكومة أبوظبي، مع شركة «توتال» في حوض «غاز الذياب» غير التقليدي بمنطقة الرويس لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، التي تعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، متمنياً سموه للجانبين التوفيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

كما تبادل سموه، وباتريك بويانيه، وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

ووقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس، وذلك لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، فيما ستحتفظ مجموعة «أدنوك» بحصة 60% من هذا الامتياز الاستراتيجي.

وأفادت «أدنوك»، في بيان، بأنه وقّع الاتفاقية في مركز «ثمامة» لدارسة المكامن البترولية، التابع لـ«أدنوك»، كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه، مشيرة إلى أن هذا الامتياز يعد الأول من نوعه الذي يتم منحه في المنطقة بالنسبة للموارد غير التقليدية، ويتضمن مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من ست إلى سبع سنوات، تتبعها مرحلة إنتاج لمدة 40 عاماً.