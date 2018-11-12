22 مليار درهم استثمارات الدولة في الفضاء

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، محمد ناصر الأحبابي، إن الإمارات استثمرت ستة مليارات دولار (نحو 22 مليار درهم) بقطاع الفضاء، في مشروعات عدة خلال السنوات الـ20 الماضية.

وأضاف الأحبابي، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس، أن الإمارات ارتأت، منذ زمن، أن الفضاء جزء رئيس للعبور إلى المستقبل، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة تستخدم فيها الأقمار الاصطناعية، منها التعليم والاقتصاد والتدريب والصناعة، ولذلك كان لابد من الاستثمار في هذا القطاع مادياً وبشرياً.

وأكد أن قطاع الفضاء الإماراتي يعد الأكثر تطوراً واستثماراً في المنطقة، من حيث مستوى المشروعات وعدد الأقمار الاصطناعية، لافتاً إلى أنه تم تأسيس أول وكالة فضاء عربية في الإمارات، التي لديها أول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف الكواكب، إضافة إلى مشروعات الأقمار الاصطناعية التي كان آخرها قمر «خليفة سات».

كما أكد الأحبابي تشجيع الدولة للدول المجاورة على إطلاق مشروعات مشتركة، حيث تعمل على تنمية الاستثمارات في المجال الفضائي، من خلال تشجيع الشركات المحلية ورجال الأعمال للاستثمار في مشروعات فضائية.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات في قطاع الفضاء مع وجود بيئة تشريعية مرنة، فضلاً عن إصدار عدد من التشريعات التي تخدم الاستثمار في الفضاء، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار قانون الفضاء الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، والمتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري أو مع بداية العام المقبل.

وبيّن الأحبابي أن القانون يعد الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، وهو قانون شامل ينظم الأنشطة الفضائية، سواء كان في الأقمار الاصطناعية أو حتى الرحلات السياحة الفضائية.