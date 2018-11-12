رئيس «دافوس» يدعو إلى تشريعات تتناسب مع التطوّرات التقنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ، بورغيه برانديه، إلى تشريعات تتناسب مع التطورات التقنية الكبيرة. وقال في كلمة له في اليوم الأول من مجالس المستقبل العالمية، أمس، إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تعد واحدة من أهم الشراكات العالمية في إطار استشراف المستقبل، وإيجاد حلول عملية لتحدياته، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمنتدى ستبحث واقع العولمة، وشكلها الجديد، فضلاً عن استشراف المستقبل.

وأكّد برانديه أن العولمة بمفهومها الجديد أصبحت تشهد تطورات كبرى، ومن هنا تبرز أهمية التعرف إلى أشكالها الجديدة لتكون «عولمة» أكثر استدامة وشمولية، وقادرة على توليد الكثير من الوظائف، ومواكبة للتغييرات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

وبيّن أن المنتدى حرص على إطلاق شبكة الثورة الصناعية الرابعة، لتكون محفزاً لبناء شراكات استراتيجية مع الخبراء والشركاء من دول العالم.

وقال: «نحن بحاجة إلى قواعد جديدة للحد من مخاطر اختراق الأعمال، ولابد من إيجاد مساعٍ إقليمية لتعزيز الأمن الإلكتروني، وإيجاد التشريعات التي تتناسب مع التطورات التقنية الكبيرة، لاسيما في ظل وجود السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، وغيرها من التقنيات الحديثة».