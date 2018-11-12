الابتكار محور أساسي لتعزيز النظم الغذائية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استشرف مجلس «مستقبل الابتكار في النظم الغذائية» أدوار القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في النظم الغذائية، والشكل الذي سيكون عليه الواقع الغذائي في المستقبل. وبحث المجلس، الذي اجتمع ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية أمس، عدداً من العناصر الأساسية لموضوع النظم الغذائية المستقبلية، شملت الاستدامة من حيث المناخ، والمياه، وإدارة الأراضي والغابات، والتغذية المستدامة، والصحة والتغذية، والشمولية، والكفاءة وتأثير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية الابتكار في النظم الغذائية لمواكبة التغيرات السريعة في النظم الغذائية العالمية، وأهمية الابتكار والتكنولوجيا للتصدي للتحديات المستقبلية للنظم الغذائية المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ والنظم الصحية والتغذية السليمة.

وأشاروا إلى ضرورة ابتكار الآليات والوسائل الكفيلة بتحفيز المعنيين في القطاع الزراعي، ودعم دور المرأة، ومشاركة المبتكرين في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل الغذاء.