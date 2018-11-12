1898 رخصة جديدة في دبي خلال أكتوبر 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي المعاملات، المنجزة خلال أكتوبر الماضي، وصل إلى 27 ألفاً و265 معاملة بنمو نسبته 23.3% مقارنة مع سبتمبر 2018، موضحاً أنه تم إصدار 1898 رخصة جديدة بزيادة نسبتها 25.8%، فيما بلغ عدد الرخص الفورية للفترة ذاتها 126 رخصة بارتفاع نسبته 34% مقارنة مع سبتمبر الماضي.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية، تؤكد حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي مركزاً مثالياً لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.

وأوضحت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكّلت نحو 12 ألفاً و989 معاملة خلال أكتوبر 2018، بنسبة زيادة قدرها 17.3% مقارنة بسبتمبر، بينما تم إنجاز 5758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بسبتمبر.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3431 إجراء بزيادة 32% مقارنة بسبتمبر 2018، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2449 بنسبة نمو 24.4% مقابل سبتمبر، بينما وصل عدد التصاريح التجارية 2395 بنسبة نمو 48.4%.

وقدمت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف مناطق دبي أداء قوياً في أكتوبر الماضي، حيث أنجزت 18 ألفاً و213 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة لاقتصادية دبي، في أكتوبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد.

وأظهر تقرير اقتصادية دبي أن أبرز الجنسيات المستثمِرة في دبي، خلال أكتوبر الماضي، كانت من نصيب الهند التي جاءت في المركز الأول، تلتها باكستان في المركز الثاني، ثم مصر ثالثاً، بينما حلت بريطانيا رابعاً، وبنغلاديش خامساً، والأردن سادساً، لتحل السعودية سابعاً، والصين ثامناً، في حين حل السودان تاسعاً، وجاءت الفلبين في المركز العاشر.

وامتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أكتوبر بتنوعها، إذ جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية بحصة 62.1%، والرخص المهنية (35.5%)، ثم الرخص الصناعية (1.4%)، والرخص السياحية (1%).

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أكتوبر 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 972 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 918 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثماني رخص تجارية جديدة.

وبين التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 54.2% من إجمالي جميع المناطق التي كانت كما يلي: برج خليفة (18.3%)، بورسعيد (8.4%)، المرر (5.2%)، القرهود (5.1%)، المركز التجاري الأول (3.9%)، نايف (3.2%)، البرشاء الأولى (2.9%)، الكرامة (2.6%)، الوصل (2.4%)، وهور العنز (2.2%).

- الهند وباكستان ومصر تتصدّر الجنسيات المستثمِرة.