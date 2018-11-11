«دافوس»: فئات جديدة من الوظائف ستظهر في الأسواق الدولية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أشار تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، إلى أن تفاعل الثورة الصناعية الرابعة مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والديموغرافية الأخرى، سيؤدي في مرحلة ما، إلى تغيير في نموذج عمل جميع الصناعات، ما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق العمل.

وأضاف أن فئات جديدة من الوظائف ستظهر في الأسواق الدولية، كما ستتغير المهارات المطلوبة في كل من المهن القديمة والجديدة في معظم الصناعات، وقد يؤثر أيضاً في العاملين من الجنسين الإناث والذكور بشكل مختلف، ويغير ديناميكيات الفجوة بين الجنسين في الصناعة.

ويهدف تقرير «مستقبل الوظائف» إلى تقديم معلومات محدّدة عن الحجم النسبي لهذه التوجهات، وعن الأفق الزمني المتوقع لتأثيرها حتى يمكن الاستعداد له.

وكشف التقرير أن الروبوتات، إضافة إلى خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تجذب اهتماماً تجارياً كبيراً في مستويات التبنّي بالنسبة للشركات التي استطلعت آراؤها في هذا التقرير.

وتابع: «بحلول عام 2022 فإن 59% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع لهذا التقرير، يتوقعون أن يكون لديهم ازدياد في تعديل طريقة الإنتاج والتوزيع».

وأكد التقرير أن الفرص الكامنة لتحقيق الازدهار الاقتصادي تعتمد بشكل حاسم على قدرة جميع الأطراف المعنية على إصلاح نظم التعليم والتدريب، وسياسات سوق العمل، فضلاً عن أساليب العمل لتطوير المهارات.