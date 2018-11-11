سلطان بن سليم رئيساً لمجلس إدارة «فيرجين هايبرلوب ون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فيرجين هايبرلوب ون»، الشركة الوحيدة التي طوّرت نظام «هايبرلوب» بشكل كامل وعلى نطاق واسع عالمياً، عن انتخاب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، كرئيس مجلس إدارة جديد لـ«فيرجين هايبرلوب ون»، بجانب تعيين جاي وادلر، وهو أحد التنفيذيين الرواد في مجال النقل العام والتكنولوجيا على مستوى العالم، رئيساً تنفيذياً للشركة، وضمّه إلى مجلس إدارتها.

ومع التشكيل الجديد لفريق الإدارة العليا للشركة، ستتمكن «فيرجين هايبرلوب ون» من توسيع نطاق تركيزها من شركة تكنولوجية ناشئة إلى شركة للنقل الجماعي، إذ ستبدأ بتنفيذ أول نظام «هايبرلوب» في العالم بين مدينتي بون ومومباي بالهند، وذلك عقب الإعلان الأخير عن جولة جديدة للتمويل.

وبعد جولة التمويل الأخيرة، ستصبح «موانئ دبي العالمية» أكبر مستثمر في شركة «فيرجين هايبرلوب ون»، ما يعزز أهمية نظام هايبرلوب في نقل الركاب والبضائع الحساسة بسرعة الطيران وبكُلفة النقل بالشاحنات.

وقال بن سليم: «مع دخولنا مرحلة جديدة في تطبيق نظام نقل جماعي مبتكر، برزت الحاجة إلى قائد يتمتّع بفهم عميق للنقل العام، وخبرة في تمويل البنية التحتية، وسجل حافل في تنفيذ المشروعات والنجاح في العمل مع الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص، وهو ما يجعل جاي وادلر المرشح الأقدر والأكثر كفاءة لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الشركة وتحقيق النمو التاريخي المنشود لهذه الصناعة الجديدة».

وتركّز الشركة حالياً على مشروع رئيس في الهند، حيث أعلنت الحكومة أخيراً عن مشروع «هايبرلوب» بين مدينتي بون ومومباي ضمن مشروعات البنية التحتية في إطار تحالف دولي، تشكل «موانئ دبي العالمية» و«فيرجين هايبرلوب ون» جهتين رئيستين فيه. ومع منح الحكومة العقد، ستقوم الشركة بالبدء بإنشاء «مسار تجريبي» يبلغ طوله 11 كيلومتراً عام 2019. وعقب اكتمال المشروع، يمكن لهايبرلوب اختصار زمن الرحلة بين مومباي وبون من أربع ساعات إلى 25 دقيقة.

- الشركة تبدأ بتنفيذ أول

نظام «هايبرلوب»

في العالم بين

مدينتي بون

ومومباي بالهند.