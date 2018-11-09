«دبي للاستثمار» تستعرض خبراتها في قطاع البناء أمام «الخمسة الكبار» بكينيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استعرضت شركة دبي للاستثمار خبراتها وقدراتها في قطاع الإنشاءات من خلال عدد من الشركات التابعة لها، المشاركة في معرض «الخمسة الكبار للبناء في شرق أفريقيا»، الذي عقد في العاصمة الكينية، نيروبي، خلال الفترة بين السابع والتاسع من نوفمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن شركات «دبي للاستثمار» التي شاركت في المعرض شملت كلاً من: شركة الإمارات لأنظمة البناء، و«الإمارات لسحب اللدائن»، و«دبي للرافعات»، و«لابتيك»، و«مصنع الإمارات للسحب».

واستقطب المعرض 220 عارضاً من 22 دولة، وما يزيد على 7000 شخص من المتخصصين في مختلف مجالات البناء.

وعرضت شركة الإمارات لأنظمة المباني العديد من المنتجات، بما في ذلك فولاذ الهياكل، وحلول المباني مسبقة التصميم، وأنظمة البناء الفرعية، وأنظمة الألواح، وألواح تكسية الأسطح الفولاذية، فيما عرض «دبي للرافعات» معدات مناولة المواد العلوية، إضافة إلى رافعات الحبال السلكية والرافعات الصناعية، في حين عرض «مصنع الإمارات للسحب» منتجاته من صفائح الألمنيوم، ومجموعة من مواد طلاء الألواح والأكسدة وحواجز العزل الحراري.

كما استعرضت «الإمارات لسحب اللدائن» منتجات عزل المباني للأسطح والجدران والأرضيات، بينما عرضت «لابتك» خبرتها في تصنيع أثاث وأنظمة المختبرات والمستشفيات المتخصصة.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار، عبدالعزيز بن يعقوب السركال، إن «السوق الإفريقية توفر فرصة حقيقية لتحقيق النمو في الاستثمار والبناء والعقارات»، مشيراً إلى أن «(دبي للاستثمار) تمتلك طيفاً متنوعاً من المهارات والخبرات والقدرات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وإقامة علاقات الشراكة في المنطقة، من خلال العديد من الشركات التابعة لها».

وأضاف السركال أن «الشركات الفرعية الخمس المشاركة في المعرض تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع المشروعات في كل أرجاء القارة الإفريقية»، لافتاً إلى أن «من شأن معرض (الخمسة الكبار) أن يتيح الفرصة لإقامة العلاقات، وتوفير متطلبات الشركاء المحتملين، إلى جانب توسيع نطاق انتشارنا في قطاع الإنشاءات».