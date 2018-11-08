طلب قطع غيار جديدة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أكدت هيئة التأمين أنه بخصوص أحقية غير المتضرر في طلب تركيب قطع غيار جديدة، فإن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016، في الوثيقتين الموحدتين «وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير)، ووثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية والفقد والتلف (الشامل)»، تناول حق (غير المتضرر والمؤمن له) بطلب تركيب قطع جديدة، بدلاً من القطع المتضررة جراء الحادث، على أن يتم تحمل نسب الاستهلاك وفق جدولي النسب الخاص بالمركبات الخصوصي، ومركبات مكاتب التأجير، ومركبات الأجرة، والمركبات العمومية، وفق القيمة النهائية لفاتورة الشراء.

وذكرت الهيئة أنه، وبموجب النظام، فإن شركات التأمين ملزمة بإجابة طلب المتضرر، حسب ما ورد في الوثيقتين.