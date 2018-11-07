1600 شركة من 60 دولة تشارك في «غلفود للتصنيع»

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، معرض «غلفود» للتصنيع، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام. وتوقف سموه عند العديد من منصات العرض التي تمثل نحو 60 دولة، بما فيها الإمارات، والتي يصل عددها إلى 1600 شركة، تعرض منتجاتها في قطاع التغذية والضيافة، إلى جانب معدات الطبخ الحديثة ومستلزمات الضيافة من أوان منزلية وغيرها.

وتفصيلاً، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، معرض «غلفود» للتصنيع، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، وتفقد سموه، يرافقه الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، وعدد من المسؤولين ومديري الجهات المعنية في دبي، أجنحة الشركات والجهات المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض، الذي يعد أكبر فعالية سنوية متخصصة في تصنيع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقف عند العديد من منصات العرض التي تمثل نحو 60 دولة، بما فيها الإمارات، والتي يصل عددها إلى 1600 شركة، تعرض منتجاتها في قطاع التغذية والضيافة، إلى جانب معدات الطبخ الحديثة ومستلزمات الضيافة من أوان منزلية وغيرها. وأعرب سموه عن إعجابه بما شاهده من تقنيات حديثة باتت تستخدم بشكل واضح في قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات. كما أشاد سموه بحجم المعرض من حيث المساحة وعدد العارضين، والإقبال الشديد الذي يحظى به من قبل المصنعين والموردين للأغذية والمشروبات والزوار من تجار ومستهلكين وغيرهم.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في أرجاء المعرض، إلى شرح وافٍ من هلال المري، حول أقسام المعرض المتخصصة، ومساحته التي تزداد سنوياً، وعدد الزائرين والعارضين، حيث أوضح المري أن مساحة المعرض تبلغ نحو 80 ألف متر مربع، تشكل 16 قاعة عرض من مجمل قاعات المركز التجاري. وتوقع أن يزور المعرض خلال الثلاثة أيام، أكثر من 35 ألف زائر من دولة الإمارات ودول الإقليم والعالم.

• 80 ألف متر مربع مساحة المعرض المشكلة من 16 قاعة عرض.