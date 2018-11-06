شاهد.. كيف ستغّير "طيران الإمارات" قواعد اللعبة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت شركة "طيران الإمارات"، خلال معرض دبي للطيران 2017 عن تصميم داخلي ومنتجات جديدة لطائراتها "بوينغ 777-300ER"، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، مشيرة إلى أن الأجنحة الخاصة الجديدة تتميز بتصميم مبتكر، وتجهيزات متطورة، توفر مستويات من الخصوصية والراحة، بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من الأرض وحتى السقف، كما تتميز بلمسات تصميم أنيقة ومترفة مستوحاة من سيارات الفئة (S) من "مرسيدس بنز".

وذكرت الناقلة بأن الأجنحة الجديدة المغلقة بالكامل، "ستغير قواعد اللعبة" فيما يتعلق بالخصوصية والراحة والفخامة، مقصورة الدرجة الأولى الجديدة على طائرات "بوينغ 777-300ER" تحتوي على ستة أجنحة خاصة مغلقة بالكامل، مشيرة إلى أن المقصورات الثلاث، الأولى ورجال الأعمال والسياحية، على أحدث طائرات الناقلة من طراز "«بوينغ 777-300ER"، وكذلك الممرات والحمامات، خضعت جميعها لبرنامج تطوير بكلفة ملايين الدولارات، شمل أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد، وترقية نظام الترفيه الجوي.

وبيّنت أنه تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، إذ يمتاز المقعد الجلدي القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر"، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة، لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة، مشيرة إلى أنها استخدمت الناقلة للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي، كما يوجد في كل من الأجنحة الأخرى منظار مقرب، لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها.