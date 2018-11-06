الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر «إيكاو» للسلامة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر المنظمة الدولية لسلامة الطيران المدني (إيكاو)، للعام الرابع على التوالي، حسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وكشفت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنها حققت في تسع وقائع جوية وحادثتين، منذ بداية العام الجاري وإلى الآن، لافتة إلى أنها تلعب دوراً في تعزيز سلامة النقل الجوي إقليمياً وعالمياً، من خلال التحقيقات التي تتولاها.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن عدد الحوادث والوقائع الجوية، التي حققت فيها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى الآن، وصل إلى تسع وقائع وحادثتين جويتين.

وذكرت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم فتح ملفات لحادثة واحدة وثلاث وقائع جوية داخل دولة الإمارات، فضلاً عن حادثة واحدة وست وقائع جوية خارج الدولة، لافتة إلى أن هذه الأرقام تمثل عدد الوقائع والحوادث الجوية، التي تم التعامل معها أو التحقيق فيها من قبل الهيئة.

وأوضح المدير العام للهيئة، سيف السويدي، أنه «تماشياً مع الملحق الـ(‬13) للمنظمة العالمية للطيران المدني، يعد قطاع التحقيق في الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، المسؤول عن التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ضمن أجواء الإمارات، أو تلك التي تتضمن طائرات مدنية مسجلة في الإمارات، أينما كان مكانها».

وأضاف أن «قطاع التحقيق في الحوادث الجوية يلتزم بتعزيز سلامة الطيران، من خلال التحقيق الشامل، وتحديد ودراسة النتائج والعوامل المهمة، التي تقود إلى تقديم توصيات السلامة التي تقي تكرار الحادثة».

وذكر السويدي أن «الهيئة العامة للطيران المدني، ومن خلال التحقيقات التي تتولاها، تلعب دوراً في تعزيز سلامة النقل الجوي إقليمياً وعالمياً، من خلال رفع التوصيات والتقارير إلى الهيئات الدولية المعنية».

وبين أن «الإمارات لاتزال تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر المنظمة الدولية لسلامة الطيران المدني (إيكاو) منذ عام 2015، حيث يرتكز تدقيق (إيكاو) على شؤون السلامة في دول العالم على ثماني نواحٍ، تشمل: تشريعات الطيران الأساسية، الإجراءات المعمول بها في الطيران المدني، عمليات الطيران، صلاحية الطائرات، خدمات الملاحة الجوية، المطارات، التحقيقات في الحوادث الجوية، وكفاءة العنصر البشري».

وأوضح السويدي أن «قطاع التحقيق في الحوادث الجوية يقوم بإجراء تحقيقات في الحوادث والوقائع الجوية، التي تحدث في أراضي دولة الإمارات، والمشاركة في التحقيقات التي تقوم بها الدول الأخرى، عندما تكون طرفاً فيها طائرات مسجلة في الإمارات، وفقاً للاتفاقيات الدولية وقوانين الطيران المدني».

حوادث ووقائع

وفقاً للملحق الـ13 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، فإن تعريف الحادث هو: أي واقعة جوية تكون فيها الطائرة مجهزة للطيران، ويكون أحد من الطاقم أو الركاب فيها، بحيث تتعرض الطائرة لضرر جسيم، أو يتعرض أحد ممن فيها لإصابة جسيمة أو وفاة، أو أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار ولا يتم العثور عليها، فيما تعرف الواقعة الجوية الخطرة بأنها أي واقعة من دون حادث مرتبطة بتشغيل طائرة، وتؤثر في سلامة التشغيل.