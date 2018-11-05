8.39 ملايين درهم أرباح «دار التأمين» خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حققت شركة دار التأمين صافي أرباح بلغت قيمتها 8.39 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2018.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن هذه الأرباح تمثل أكثر من ضعفي الأرباح، مقارنة بأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 3.86 ملايين درهم.

واعتبر رئيس مجلس إدارة «دار التأمين»، محمد عبدالله القبيسي، تلك النتائج بأنها مؤشر جيد للغاية للشركة، لافتاً إلى أن التحسُّن الملحوظ في العمليات التجارية الأساسية مستمر وبقوة.

وأضاف القبيسي: «تمكنت الشركة من مضاعفة صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، رغم المنافسة الشديدة، وزيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، وذلك من خلال الاستراتيجيات المدروسة».

ووفقاً للنتائج المالية، سجّل إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 165.13 مليون درهم، مقارنة بـ180.62 مليون درهم سُجلت خلال الفترة نفسها من العام 2017.