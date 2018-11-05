90 % متوسط نسبة الإنجاز في مشروع «براكة» النووي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال نائب المستشار العام لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عبيد المطوع، إن متوسط نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع في مشروع براكة للطاقة النووية جاوزت 90% في نهاية أغسطس 2018، حيث استكملت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 94%، وفي الثالثة 86%، وفي الرابعة 77%.

واستعرض المطوع خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 23 من مؤتمر الرابطة الدولية للقانون النووي الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس، آخر التطورات والمستجدات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تطوره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومدى مساهمته المهمة في صناعة الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم.

وأضاف: «اختارت دولة الإمارات تصميم مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من الجيل الثالث، وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط، ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاماً، وفقاً لاحتياجات الإمارات».

وتابع: «يجمع هذا التصميم بين أحدث منجزات السلامة والأداء، وتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقود طويلة من التشغيل، وقد أجري عدد من التعديلات على تصميم محطة براكة، للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

وتستضيف دولة الإمارات خلال الفترة بين الرابع والثامن من نوفمبر الجاري، فعاليات المؤتمر الذي يتناول الاتفاقات الدولية، والمسؤولية النووية، ودورة الوقود، والتنمية المستدامة، ونظام الضمانات الدولية.