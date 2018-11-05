فروع شركات المناطق الحرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرف فروع المناطق الحرة بأنها فروع الشركات القائمة بالمناطق الحرة في الدولة.

وتتضمن اللوائح المتعلقة بفروع المناطق الحرة في دبي ما يلي:

1 الشركات التي يمتلكها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 100%، يجوز لهم فتح فرع دون مراجعة وزارة الاقتصاد، كما لا تحتاج إلى تعيين وكيل شركة.

2 الشركات التي تقل نسبة المواطنين فيها عن 51% وترغب في فتح فروع لها، فإن عليها مراجعة وزارة الاقتصاد، حيث يسري هذا القرار أيضاً على مكاتب التمثيل في المناطق الحرة التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط.

3 الشركات المملوكة 100% لأطراف أجانب، وترغب في فتح فروع لها، فإن عليها أيضاً مراجعة وزارة الاقتصاد، وتحتاج إلى تعيين وكيل شركة، إذ يسري هذا القرار على مكاتب التمثيل في المناطق الحرة التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط.

4 يمكن للشركات المؤسسة في المناطق الحرة الدخول كطرف لتأسيس شركة في دبي على النحو الآتي:

إذا كانت مملوكة لمواطنين 100% يحق له التملك بنسبة 51%.

يحق للشركات التي يوجد لها شركاء أجانب التملك بنسبة 49% فقط في الشركات التي يرغبون في تأسيسها، وشهادة تثبت النسب المذكورة للشركاء.

لا يجوز للشركات الأجنبية التي تعمل في المناطق الحرة فتح فروع إلا من الشركة الأم.