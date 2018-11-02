«دبي التجاري العالمي» يدشن منصة «إيفنت بلس» عبر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، تدشين «إيفنت بلس» عبر الإنترنت، كمنصة رقمية تتميز بالشفافية وسهولة الاستخدام وتتيح للجهات العارضة ومنظّمي الفعاليات الاستفادة من زخم المنتجات والخدمات التي يوفرها المركز.

وأفاد المركز في بيان، بأن «ايفنت بلس» تعتمد على الابتكار كأساس في تصميمها، في إطار رؤية حكومة دولة الإمارات الهادفة للاستفادة من التكنولوجيا في توفير خدمات وبنية تحتية ذكية عالمية الطراز، في الوقت الذي تراعي المنصة توجيه المستخدمين لطرق استخدامها على نحو أمثل.

وأوضح أن المنصة خضعت لعملية إعادة تصميم، لتوفر تجربة سلسة، إضافة إلى سهولة التسجيل بها وتحديد منصة العرض، وسهولة تحديد الخدمات المطلوبة.

كما تتضمن المنصة مجموعة من وظائف الاختيار التي تمكّن كلاً من الجهات العارضة ومنظّمي الفعاليات من إجراء عمليات البحث عن المنتجات والخدمات بشكل سريع وسهل.

وتتيح المنصة للمستخدمين الانتقاء بين مجموعة من خيارات التموين والإمداد، من خلال توفير صور توضيحية وقوائم الأطعمة، بما يعزّز تجارب عملاء المركز.

كما تتيح «إيفنت بلس» للمستخدمين إعادة تقديم الطلبات الخاصة بالخدمات والمنتجات التي حصلوا عليها في السابق، وذلك من خلال خاصية تكرار الطلبات المزوّدة بالمنصة، الأمر الذي يضمن توفير الوقت وسهولة الاستفادة من الطلبات. وتتضمن المنصة مزايا متقدّمة، منها أنها تتيح للمستخدمين تخزين قائمة بمشتريات عدة لمنصات عرض متنوّعة، أو عند إجراء عملية التسوّق لفعاليات عدة.

وتشمل الخدمات الأخرى التي تتيحها المنصة كلاً من تصميم منصات العرض والعلامة التجارية، واللافتات، ومصادر الطاقة والمؤثرات الضوئية، والجدران الرقمية والإنترنت، والتقنيات الأخرى، وطلبات التموين من مطاعم ذات علامات تجارية متنوعة.

وقال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن «منصة (إيفنت بلس) تنسجم مع الرؤى المشتركة التي نتبناها على صعيد الابتكار وخدمات العملاء المدارة تقنياً، وتحقيق القيمة بالنسبة للجهات العارضة ومنظّمي الفعاليات لدينا ولعملائنا، والذين أصبح بمقدورهم الآن تقديم طلباتهم بشكل أكثر سهولة».

وأضاف أن «(إيفنت بلس) منصة رقمية غير ورقية وسهلة الاستخدام، وتفوق إمكاناتها المعايير العالمية المتبعة في توفير الخدمات بهذا المجال، وإننا نتطلع لأن تبادر المزيد من الجهات العارضة والمعنية للاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها المنصة بما يضمن لهم تجربة أكثر ثراء».