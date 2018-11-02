23.7ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أكثر من 23.7 ألف شكوى من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها علامة (دو)، وذلك خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأنها تلقت 23 ألفاً و782 شكوى من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها علامة (دو)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 10 آلاف و447 شكوى من مشتركين، تتعلق بالخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 13 ألفاً و335 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأضاف التقرير أن المشغلَين نجحا في إغلاق نسبة عالية من الشكاوى، حيث تم إغلاق 98.6% من الشكاوى المتعلقة بـ«اتصالات»، بينما تم إغلاق 98.3% من شكاوى «دو» بعد حلها، مشيراً إلى أنه تم حل 0.6% من شكاوى «اتصالات»، و0.3% من الشكاوى بشأن «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّن أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات»، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ 59.1%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 19.3%، في حين بلغت نسبة الحياد 21.6%. وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ضد «دو» 62.9 %، فيما بلغ معدل عدم الرضا 16.2%، بينما بلغت نسبة الحياد 20.9%. وأكدت «تنظيم الاتصالات»، أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، لضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

10.4

آلاف شكوى تلقتها «تنظيم الاتصالات»، تتعلق بـ«اتصالات»، أغلق 98.6% منها.

13.3

ألف شكوى تلقتها «الهيئة» بشأن بخدمات «دو»، تم إغلاق 98.3% منها.