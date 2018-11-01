اقتصادية دبي: تطوير الاقتصاد الإسلامي من أولويات الحكومة وركائز اقتصادها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأنها وضعت استراتيجية متكاملة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، مؤكدة أن حكومة الإمارة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وجعله ركيزة من ركائز اقتصادها.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين في الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال 2018، على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس.

وتفصيلاً، كرم وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على هامش اختتام فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، أمس، الفائزين في الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال 2018، إحدى مبادرات مركز تميز الأعمال الإسلامي، التابع لاقتصادية دبي.

وأوضح بيان لاقتصادية دبي أنه تم تكريم كل من: البنك الإسلامي للتنمية عن فئة الجائزة الشرفية، والصكوك الوطنية وأملاك للتمويل عن فئة القطاع المالي من القطاع الخاص، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن فئة القطاع العام، والجزيرة العالمية للتموين عن قطاع الضيافة، و«ناتشورال ويلنس» عن فئة قطاع التصنيع، فيما نال بنك البوسنة الدولي الجائزة التقديرية العالمية الإسلامية للأعمال لعام 2018.

وأكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أهمية الجائزة، مشيراً إلى أن حكومة دبي أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الاقتصاد الإسلامي وجعله ركيزة من ركائز اقتصادها، وكذلك العمل على تصدر الاقتصاد الإسلامي مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي.

وقال إن «اقتصادية دبي وضعت استراتيجية متكاملة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، أبرزها مبادرة من (مركز إلى مركز) التي أطلقتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والتي تدعم توجهات الإمارة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمنتجات الحلال، إضافة إلى التركيز على أحد أهم محاور مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في المعايير الإسلامية للمنتجات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال تسهم بشكل ملحوظ في نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي في مجتمع الأعمال، كما أنها تكرم المبادرات الملهمة والجهود المميزة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتعددة»