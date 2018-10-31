مؤتمر أبوظبي للاستثمار يناقش إنشاء صندوق ائتماني للعقارات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، أمس، عن طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المالية في أبوظبي عموماً، وفي القطاع العقارى بصفة خاصة، وذلك خلال مؤتمر أبوظبي للاستثمار، الذي يعقده غداً، ويناقش موضوعات مهمة، أبرزها إنشاء صندوق ائتماني جديد للعقارات. وقال مستشار مكتب أبوظبي للاسثتمار، محمد الحوسني، في مؤتمر صحافي، إن «مؤتمر أبوظبي للاستثمار، الذي يفتتحه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خليفة المنصوري، بالتزامن مع معرض العقارات والاستثمار الدولي (آيريس)، سيجمع 200 خبير استثماري من القطاعين العام والخاص، لمناقشة الاستثمار المستقبلي في الإمارة».

وأوضح الحوسني أن «الدورة المقبلة من المؤتمر ستركز على سوق العقارات، وإمكانات الاستثمار، وسياسات ولوائح سوق العقارات، إضافة إلى الإعلان عن فرص استثمارية جديدة».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، خليفة القبيسي، إن «الدورة الـ10 للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس) تكسب أهمية خاصة، حيث تضاعف حجم المعرض بمقدار خمس مرات منذ دورته الأولى قبل 10 سنوات، لتصل المساحة الإجمالية للدورة الحالية إلى 10 آلاف متر مربع، مقارنة بـ1800 متر مربع في عام 2008». ولفت القبيسي إلى أن «أدنيك» تهدف إلى استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى الجديدة إلى أبوظبي، لدعم الفعاليات القائمة، والإسهام في نموها وتطويرها.