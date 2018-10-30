البنزين يتراجع 4 فلوس.. والديزل يرتفع 11 فلساً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تشهد أسعار الجازولين «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، تراجعاً بقيمة أربعة فلوس للتر، في ما يشهد سعر لتر «إي بلس 91» انخفاضاً بقيمة ثلاثة فلوس، ويرتفع سعر لتر الديزل 11 فلساً.

وأعلنت شركات توزيع الوقود، أمس، أن سعر لتر وقود «سوبر 98» سيبلغ في نوفمبر المقبل 2.57 درهم مقابل 2.61 درهم في أكتوبر الجاري. وسيبلغ سعر لتر «خصوصي 95» 2.46 درهم مقابل 2.5 درهم للتر، في ما يسجل وقود «إي بلس 91» 2.38 درهم مقارنة بـ 2.41 درهم. أما لتر الديزل فسيرتفع إلى 2.87 درهم مقابل 2.76 درهم في أكتوبر.

وتحدد أسعار الوقود بناء على متوسط الأسعار العالمية، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع، وضريبة القيمة المضافة.