تطبيق لإدارة المال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يمكّن تطبيق «ادّخار» الذكي، الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع، المستخدم من إضافة أكثر من حقل لنوع المصروفات والالتزامات الشهرية التي يترتب عليها تنظيم وإدارة المال لديه، فضلاً عن أن التطبيق يتيح للمستخدم إظهار رسم بياني يبرز لديه سجل الدخل من حيث المبلغ الإجمالي للمصروفات والمبلغ المتبقي من الدخل.

وينبه التطبيق المستخدم في حالة زيادة صرف المبلغ المحدد، كما يوضح له أكثر البنود صرفاً ومتوسط الصرف اليومي والأسبوعي، سواء كماليات أو ضروريات، علاوة على توفيره تقارير مالية مفصلة بهذا الشأن. ويحتوي التطبيق على رسائل توعوية عن مفاهيم الادخار وطرقه وسبله. ويبين تطبيق ادّخار، الذي يتميّز بسهولة الاستخدام، ويتوافر على متجري «أب ستور» و«غوغل بلاي»، للمستخدم نمط حياته في كيفية إدارته المال والادخار، وقائمة بالأهداف المالية التي سيدونها لتكون له حافزاً لادخار جزء من المال مؤمِّناً مستقبله ومستقبل أسرته.