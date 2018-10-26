السعودية تبرم اتفاقات بـ 56 مليار دولار في «مستقبل الاستثمار»

المصدر: الرياض - رويترز

وقّعت السعودية اتفاقات بقيمة 56 مليار دولار (نحو 205.5 مليارات درهم)، خلال منتدى «مستقبل الاستثمار»، الذي اختتم فعالياته في الرياض، أمس.

واستقطب المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم، بهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه «تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بكلفة بلغت 56 مليار دولار»، مشيراً إلى أن الشركات الأميركية كان لها نصيب الأسد من هذه العقود.

من جهتها، أفادت، شركة النفط السعودية «أرامكو» بأنها أبرمت اتفاقات مع 15 شريكاً دولياً، تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر، لافتة إلى أن هذه الشركات تشمل عمالقة خدمات حقول النفط الأميركيين «شلومبرجر» و«هاليبرتون» و«بيكر هيوز».

كما تم إبرام اتفاقات أيضاً لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من شركات آسيوية وأوروبية عدة لشراء أصول حكومية سعودية.

وأضاف التويجري أن برنامج الخصخصة، الذي تم الإعلان عنه قبل عامين، سيحرز تقدماً في الشهور القليلة المقبلة، بعدما تم حل المشكلات القانونية والتنظيمية، مؤكداً أنه من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في المطاحن والحبوب، وأشار إلى أنه سيجري أيضاً طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال الفترة نفسها.