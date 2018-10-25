حمدان بن محمد: موانئ دبي العالمية حلقة وصل محورية للتجارة الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية الـ78، تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، وتقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021».

ولي عهد دبي: - «دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات يحتل صدارة أولوياتنا».

وأعرب سموّه، خلال تفقده مرافق ميناء جبل علي، عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مسهماً رئيساً في اقتصاد دبي المتنامي. كما أشاد سموّه بدور الكادر النسائي الوطني في الوظائف الميدانية المتخصصة.

مكانة دبي

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني ضمن شتى قطاعاتها، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لترسيخ مكانة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي بين المدن الأسرع نمواً والأكثر تبنياً للحلول التقنية التي تلبي احتياجات المستقبل».

وأثنى سموّه، على جهود الكوادر الوطنية الشابة والأدوار التي تقوم بها بكفاءة عالية، بما يواكب تطلعات القيادة، والروح الإيجابية التي تتمتع بها لتعزيز مسيرة دبي التنموية، وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً سموّه عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مسهماً رئيساً في اقتصاد دبي المتنامي. وأكد سموّه أن «دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية واستيعابها في مختلف التخصصات، يأتي في صدارة أولوياتنا». وأشار سموّه إلى أن موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية البالغ عددها 78 محطة، تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، وتقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، مؤكداً سموّه أن «البنية الأساسية المتطوّرة، التي تمتلكها دبي المدعومة بتسهيلات متفوقة وبيئة تشريعية محفزة، عناصر تصب في مجملها نحو تعزيز نمو وازدهار كل أنشطة الأعمال والتجارة، وتدعم سُمعة الإمارة العالمية مركزاً اقتصادياً رئيساً ومؤثراً».

جاء ذلك، خلال زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد، لميناء جبل علي، يرافقه الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، حيث كان في استقبال سموّه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الشركة.

سير العمل

- حمدان بن محمد اطّلع على سير العمل في موانئ دبي العالمية.. وتعرّف إلى خطط الشركة، لتعزيز إسهاماتها في مبادرة «طريق واحد حزام واحد».

واطّلع سموّ ولي عهد دبي، خلال الزيارة، على سير العمل في مرافق ميناء جبل علي ومحطاته، وتعرف إلى التقنيات المتطوّرة والابتكارات المطبقة في الميناء، التي عززت كفاءته التشغيلية، ليصبح من أفضل الموانئ في العالم.

واستهل سموّه جولته في المحطة رقم (3)، التي تعدّ من أكبر المحطات البحرية شبه الآلية في العالم وأكثرها حداثة، حيث التقى عدداً من الكوادر الإماراتية التي تقوم موانئ دبي العالمية بإعدادها لقيادة المؤسسة في المستقبل، في إطار برنامج «20 أكسل».

واستمع سموّه إلى شرح من سلطان بن سليم عن البرنامج، الذي يسعى إلى تطوير جيل من الخريجين الإماراتيين الشباب يتولون مناصب عليا في المجموعة، من خلال إطار زمني محدد، يتزوّدون خلاله بأساليب فاعلة في تطوير مهارات القيادة، واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، حيث تحدث سموّه إلى الشباب محفزاً إياهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم لخدمة وطنهم، وتحقيق الإسهامات الطموحة المنتظرة منهم.

المواطنات العاملات

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الموظفات المواطنات العاملات في مجال التشغيل الإلكتروني للرافعات عن طريق التحكم عن بُعد، معرباً سموّه عن سعادته بالتحاقهن بهذا العمل الميداني، ومثمّناً ثقتهن ونجاحهن في إثبات جدارتهن بهذه المسؤولية، متمنياً سموّه لهن دوام التقدم والنجاح على طريق الإبداع والتفوق في شتى ميادين العمل.

وقد وجّه سموّه بضرورة توفير التدريب الازم لهن، واستقطاب المزيد من الكوادر النسائية الوطنية للعمل ضمن مختلف التخصصات الملائمة لهن في موانئ دبي، لتفعيل دورهن في دفع عجلة تقدم وتطوّر اقتصادنا الوطني.

ابتكارات جديدة

اطّلع سموّه على الابتكارات الجديدة التي تعمل على تطويرها موانئ دبي العالمية، لإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل الموانئ، من خلال تصدير خبرات المؤسسات الوطنية، وتبني التكنولوجيا الحديثة التي تجعل من التجارة أسرع وأكثر سلاسة، منها ابتكار جديد يسرّع من مناولة الحاويات وتنزيلها وتخزينها، ويقلص استخدام المساحات في ساحات الحاويات، التي تعمل موانئ دبي العالمية على تطبيقها على امتداد محفظة أعمالها العالمية في 40 بلداً عبر ست قارات.

وتفقّد سموّه غرفة المراقبة الرئيسة التي تشرف على جميع محطاتها الـ78 حول العالم وترصد سير العمليات، واطّلع سموّه على خطط موانئ دبي العالمية، لتعزيز إسهاماتها في مبادرة «طريق واحد حزام واحد»، من خلال وجودها في 21 دولة تقع على طريق الحرير، التي تسعى من خلالها موانئ دبي العالمية إلى جعل الإمارات ودبي جزءاً رئيساً من هذه المبادرة العالمية وإحدى محطاتها.