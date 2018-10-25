حملة لاستدعاء 1104 سيارات «ميتسوبيشي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد بدء حملة استدعاء تشمل 1104 سيارات «ميتسوبيشي» من طرز «إيه إس إكس» و«أوتلاندر» و«إيكليبس كروس»، المصنّعة بين يناير2017 وأكتوبر 2018 في دبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى أبوظبي والعين، وذلك بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة الوكيل الحصري لسيارات «ميتسوبيشي» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء جاء نتيجة ضعف في برمجة نظام التحكم الفعّال في اتزان واستقرار السيارة في بعض الطرز من المركبات المشمولة، فضلاً عن ضعف في برمجة البرنامج الإلكتروني الإنذاري الأمامي لتفادي الحوادث الأمامية في طرز أخرى.

وأضافت الوزارة أن شركة الحبتور في دبي والمناطق الشمالية وأبوظبي والعين ستقوم بالتنسيق مع الوزارة بالاتصال بجميع العملاء الذين لديهم سيارات مشمولة بالاستدعاء، بهدف التنسيق معهم لإصلاح سياراتهم بصورة فورية، على أن يتم توفير جميع الإصلاحات مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة، وتوفير الحماية للمستهلكين وحمايتهم من أي أضرار محتملة قد يتعرضون لها.