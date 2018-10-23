985 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 985 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 195 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراض بقيمة 88 مليون درهم، و176 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 209 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في «منطقة معيصم الأول»، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في «منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد». وسجلت الرهونات قيمة قدرها 688 مليون درهم. وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة أربع مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.