34.7 ألف معاملة ذكية في اليوم الأول من «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة المالية في دبي، بأن إجمالي قيمة المعاملات التي أجريت عبر بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني في اليوم الأول من مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، أول من أمس، بلغ 52.3 مليون درهم، حصيلة 34 ألفاً و762 معاملة.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أنها أجرت أول سحب يومي على المعاملات الإلكترونية التي تمّت في اليوم الأول من مبادرتها «أسبوع بلا مراكز خدمة»، وفاز في السحب 390 شخصاً من المتعاملين مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة، وعددها 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وأضافت أن المتعاملين الفائزين حصلوا على استرجاع نقدي لكامل المبالغ التي دفعوها رسوماً لمعاملاتهم، مشيرة إلى أن بوسع المتعاملين الاطلاع على أرقام المعاملات الفائزة بزيارة صفحة «أسبوع بلا مراكز خدمة» على موقع دائرة المالية الإلكتروني: www.dof.gov.ae.

وأوضحت الدائرة أن إجمالي المبالغ المسترجعة للمعاملات الرابحة في اليوم الأول بلغ 200 ألف درهم، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون درهم للاسترداد النقدي للمعاملات التي تُجرى عبر القنوات الذكية خلال الأيام الخمسة لمبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي انطلقت أول من أمس بمشاركة 100 مركز خدمة، ويتم خلالها تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز للتوعية بأهمية التحول الذكي، الذي يشمل أكثر من 1100 خدمة ذكية.