تلقي طلبات تسجيل الدعاوى عبر «المسبار القضائي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة، استقبل طلبات تسجيل الدعاوى من خلال «المسبار القضائي» الذي يحمل الرمز (cp1)، المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم، لتوفير خدمات غير مسبوقة في مجال التقاضي العقاري.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي، وذلك في إطار تشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل إلى القنوات الذكية، ضمن خطة التحول الذكي للمعاملات في الإمارة بحلول عام 2021. وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن: «يسرنا دعم مبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة) من خلال تفعيل (المسبار القضائي)، المبادرة التي أعلنا عنها في (أسبوع جيتكس للتقنية 2018)، كأحدث ابتكارات وتقنيات التقاضي العقاري»، مشيراً إلى أن «المسبار يوفر بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع، ويسهم في تحقيق التحول الذكي في الإجراءات والخدمات لإسعاد المتعاملين وضمان راحتهم».

من جهته، قال رئيس مركز فض المنازعات، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز أدخل خدمة (المسبار القضائي) في هذا الوقت، للتأكيد على قدرتنا للإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة تقود أيضاً إلى تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتحتل حكومة الإمارات المرتبة الأولى في العالم».

وأوضح موسى أن «المسبار يعد (محكمة متكاملة)، تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول إلى النظام، وتسجيل الدعوى، ثم الحصول على الحكم، من دون تدخل القاضي»، مشيراً إلى أن «النظام بأكمله يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إمكانية حضور الجلسات في بعض الدعاوى وتنفيذ الأحكام دون مراجعة المركز».