إنجاز 77.5 ألف معاملة عبر القنوات الذكية لـ «تراخيص» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل عدد المعاملات التي تمت عبر القنوات الذكية لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، 77.5 ألف معاملة، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، بنمو نسبته 73%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على حساب التراجع الحاد لمعاملات دفع الرسوم يدوياً، التي تتم عن طريق منافذ الدفع التقليدية التي انخفضت إلى 545 معاملة، مقارنة مع 33.7 ألف معاملة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، شهدت التطبيقات والخدمات الذكية التي طورتها دائرة «تراخيص»، إقبالاً كبيراً لإنجاز المعاملات، نظراً إلى سهولتها وملاءمتها للمتعاملين، ولتوافرها في أي وقت ومكان، حيث بلغ عدد المعاملات عبر الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق الذكي 32.9 ألف معاملة، في الأشهر التسعة المذكورة من العام الجاري، مقارنة مع 16.8 ألف معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 96%، فيما سجل عدد المعاملات، التي تمت عن طريق حساب الدفع المسبق، 30.9 ألف معاملة، مقارنة مع 26.6 ألف معاملة، كما وصل عدد معاملات دفع الرسوم عبر الخدمات الذكية وأجهزة الصراف الآلي لبنك دبي الإسلامي، إلى نحو 2900 معاملة.

وقال المدير التنفيذي لـ«تراخيص»، عدنان العبار، إن «التحول الجذري في ثقافة المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بالطرق الذكية، عبر بوابات الدفع المبتكرة التي طورتها (تراخيص)، يعكس نجاح الدائرة في تعزيز منظومة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، الرامية إلى إكمال التحول الذكي بحلول ديسمبر 2021».

وأضاف أن «(تراخيص)، من منطلق حرصها نحو المضي قدماً في استحداث وتطوير خدماتها الإلكترونية والذكية، طورت عدداً من التطبيقات الذكية التي تتواكب مع رؤية تراخيص المستقبلية، وأطلقت عدداً إضافياً من الخدمات المبتكرة لتصل إلى 313 خدمة، وعدداً من التطبيقات الأخرى التي تتميز بتسهيل وتيسير الإجراءات وتقليل المدة إلى ثوانٍ معدودة».

وأفاد العبار بأن «الدائرة فتحت قنوات جديدة للمتعاملين الراغبين في سداد رسوم الخدمات، عبر توقيع اتفاقية مع شركة الأنصاري للصرافة، واتفاقية أخرى مع بنك دبي الإسلامي، لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المباشر لمتعاملي الدائرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها البنك، ومنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، وأجهزة الإيداع النقدي، وذلك تماشياً خطة دبي لتقليل عدد المراجعين». وأوضح أنه «بموجب الاتفاقية مع (دبي الإسلامي) يمكن لأكثر من 20 ألف متعامل مع الدائرة، تسديد مدفوعاتهم مباشرة بسرعة ويسر، من خلال الخدمات المصرفية الذكية التي يوفرها البنك ووحداته المصرفية السريعة، من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مراكز الخدمة التابعة لـ(تراخيص)».