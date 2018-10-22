«اتصالات» تطلق «باقة الزوار» للقادمين عبر «أبوظبي للسفن السياحية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن شراكتها مع محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي، لتقديم «باقة الزوار» التي تتضمن شريحة هاتف متحرك، وقسائم خصومات حصرية، لأطقم العمل والزوار القادمين إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية.

وأفادت المؤسسة، في بيان، أنه يمكن للزوار الحصول على هذه الباقة من مقر «اتصالات» داخل صالة المسافرين في محطة أبوظبي للسفن السياحية.

وقال مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي، سلطان محمد الظاهري: «نفخر بشراكتنا مع محطة أبوظبي للسفن السياحية، من خلال إطلاق هذه الباقة التي تعد الأولى من نوعها لزوّار رحلات السفن البحرية في أبوظبي».

من جهتها، قالت مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية في موانئ أبوظبي، نورة راشد الظاهري: «نعيش اليوم في عالم متصل يتطلع فيه المسافرون والطواقم إلى مشاركة مغامراتهم أثناء السفر، لحظة بلحظة مع عائلاتهم وأصدقائهم، لذا يسعدنا التعاون مع (اتصالات) لتقديم باقة الزوار كخدمة إضافية مقدمة لطاقم العمل والمسافرين عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية».

وأضافت أن «محطة أبوظبي للسفن السياحية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين العام الماضي»، متوقعة أن يكون «الموسم الحالي أكثر تألقاً بفضل وجود المزيد من السفن السياحية والمسافرين والطواقم على متنها».

وأكدت الظاهري أن «هذا الوقت يعد مثالياً لإطلاق باقة الزوار من (اتصالات)».