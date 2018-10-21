سداد الرسوم رقمياً في 100 مركز خدمة بدبي بدءاً من اليوم ولمدة أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتوقف، اليوم ولمدة أسبوع، مراكز الخدمة التابعة لـ40 جهة حكومية وشبه حكومية، وعدد من الجهات في القطاع الخاص بدبي، عن تنفيذ المعاملات التي تتطلب عمليات سداد لرسوم أكثر من 1100 خدمة عبر شبابيك خدمة المتعاملين.

وسيقوم الموظفون العاملون في تلك المراكز بتوجيه المتعاملين وإرشادهم إلى سبل إجراء المعاملات ودفع الفواتير والمخالفات وسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر قنوات الدفع الذكية، التي تشمل التطبيقات الذكية ومواقع «الويب» التابعة للجهات الـ40 المشاركة في مبادرة دائرة المالية بحكومة دبي «أسبوع بلا مراكز خدمة».

ورصدت دائرة المالية مليون درهم مكافآت للمتعاملين الذين يجرون معاملات عبر القنوات الذكية خلال أسبوع المبادرة، وذلك من خلال إجراء سحوبات على تلك المعاملات، ومنح المتعاملين فرصة الحصول على استرجاع نقدي كامل للمبالغ التي دفعوها رسوماً لتلك المعاملات.

وكانت دائرة المالية بحكومة دبي أطلقت مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي ينتظر أن تحقق خلال الأسبوع الجاري، بين 21 و25 أكتوبر الجاري، نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي، بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي، عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد، بعد اعتمادها من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وترمي مبادرة «مالية دبي» إلى بناء ثقافة «الرقمنة»، تشجيعاً للمتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم الحكومية، وسيشهد أكثر من 100 مركز خدمة تابع لجهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، التحوّل إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع للخدمات.

40

جهة تتوقف عن

استقبال عمليات

السداد لـ1100 خدمة

عبر شبابيك

المتعاملين.