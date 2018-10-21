اقتصادية دبي: ترخيص 13.8 ألف منشأة أعمال جديدة خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 13 ألفاً و825 رخصة منشآت أعمال جديدة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، امتازت بتنوّعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.2%، والرخص المهنية 36.4%، بينما شكَّلت الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية نسبة 1.1%، وذلك وفقاً لبيانات «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي.

ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري، خلال الفترة ذاتها، إلى 204 آلاف و319 معاملة، الأمر الذي يعكس سهولة مزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، إضافة إلى مواصلة استقطاب دبي للشركات الراغبة في النمو المستدام، والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية.

5 جنسيات

أظهر تقرير لاقتصادية دبي أن أبرز خمس جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات هي: الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية، ثم بريطانيا، ومصر، وفرنسا.

وتم إصدار 840 رخصة فورية، منذ الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، حيث استغرقت عملية إصدار كل رخصة وقتاً قياسياً لم يتجاوز خمس دقائق فقط، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى 23 ألفاً و963 رخصة، و1350 شهادة «لمن يهمه الأمر».

ووصلت معاملات التجديد إلى نحو 80 ألفاً و168 معاملة،

و24 ألفاً و208 رخص تعديل، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 17 ألفاً و864 موافقة، في حين بلغت معاملات حجز الاسم التجاري 26 ألفاً و40 معاملة.

وكان لمراكز التعهيد، المنتشرة في أنحاء الإمارة، البالغ عددها 27 مركزاً، مساهمة قوية في إنجاز المعاملات، خلال الفترة المذكورة، إذ أنجزت 149 ألفاً و603 معاملات، ما يشكل 73% من إجمالي المعاملات.

مراكز التعهيد

نال مركز «تسهيل - الطوار» الحصة الأكبر، حيث وصل عدد المعاملات إلى 49 ألفاً و649 معاملة، يليه مركز «تسهيل - البرشاء» بإجمالي 12 ألفاً و756 معاملة، ثم «تواصل لخدمات رجال الأعمال - المرقبات» بواقع 12 ألفاً و89 معاملة، و«ايميرتس بروفيشنال بزنس سنتر» بواقع 11 ألفاً و688 معاملة، ثم «اتقان لخدمات رجال الأعمال» بإجمالي 10 آلاف و157 معاملة. وحقق قطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج متميزة عقب تدشين خدمة التجديد التلقائي بداية عام 2016، حيث تم إنجاز 34 ألفاً و410 معاملات تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي، خلال الفترة ذاتها.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر من نصيب «بردبي» بإجمالي 7628 رخصة، وتلتها «ديرة» بمجموع 6156 رخصة، ومنطقة «حتا» بواقع 41 رخصة تجارية جديدة.

الرخص الجديدة

أوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى مناطق فرعية في إمارة دبي، كانت كالاتي: منطقة برج خليفة (1721 رخصة)، تلتها بردبي (1102 رخصة)، المرر (878 رخصة)، بورسعيد (676 رخصة)، نايف (633 رخصة)، المركز التجاري الأول (544 رخصة)، القرهود (489 رخصة)، هور العنز شرق (412 رخصة)، والكرامة (341 رخصة).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، تنوّع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وتصدرت «المقاولات وما يتعلق بها» قائمة الأنشطة الاقتصادية، تلتها «الاستشارات - الإدارة والمعلومات»، ثم «صيانة المباني والحراس والتنظيف»، ونشاط «مجموعة الملابس الجاهزة»، و«خدمات التنظيف»، و«المطاعم والمقاهي»، و«مجموعة الإلكترونيات»، و«تجارة المواد الغذائية»، و«تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية»، و«النقل والشحن والتخزين».

وأكدت النتائج التي تضمنها التقرير، تطبيق اقتصادية دبي أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال التجارية، ودورها في رفع رضا المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

التجديد التلقائي

أطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي بداية عام 2016، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «رقم المعاملة» عبر رسالة نصية المتعامل في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.