بالفيديو.. أين يقع رادار الطقس على الطائرة وما هي وظيفته؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي

على الرغم من صعوبة التنبؤ ببعض الجيوب الهوائية، إلا أن معظم الطائرات التجارية النفاثة الكبيرة مجهزة بأنظمة رادار الطقس، وتمكن هذه الأنظمة الطيارين التعرف على العواصف الرعدية والسحب الركامية في وقت مبكر، ووفقًاً لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فإن نحو 60 شخصا يتأذون كل عام بسبب الاضطرابات في الرحلات الجوية في أميركا فقط، ونحو 70% من حالات تأخر الرحلات تكون بسبب سوء الاحوال الجوية.

وتواجه الطائرات على ارتفاع آلاف الأقدام أنواعا عدة من السحب منها السلس والمسطح وغالباً ما يصل تأثيرها إلى اهتزاز صغير للطائرة أثناء المرور عبرها، وهناك سحب ركامية ماطرة في الطبقات العليا تتجنبها الطائرات وتتفادها من خلال التحليق حولها، وفي مقدمة كل طائرة اليوم رادار متخصص في الطقس يرسل إشارات كهرومغناطيسية بسرعة الضوء وعندما ترتطم بجزئيات الماء أو مكونات السحب فإنها ترتد إلى الرادار والوقت المستغرق لارتداد الإشارة إلى الرادار يحدد المسافة، في حين أن قوة الارتداد تحدد كثافة المطر.

وتتيح التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الحديثة لرادارات الطقس إجراء عمليات ضبط مثالية لمخاطر الطقس أثناء جميع مراحل الطيران، على مساحة تزيد عن 320 ميلاً بحرياً، وعادة ما يكون الرادار على متن الطائرة قابلاً للتعديل من قبل الطيارين، حتى يتمكنوا من توجيهه صعودا وهبوطاً حسب الحاجة.

ووفقاً لشركة "هانيويل إيروسبيس"، المتخصصة في منتجات الطائرات التجارية والدفاعية والفضائية، فهناك تقنيات جديدة للتنبؤ بالظروف الجوية تتمثل في مشاركة البيانات بين أجهزة الرادار الجوي على الطائرات التي بات بإمكانها الحصول على البيانات الدقيقة عن المطبات والظروف الجوية من طائرات تستخدم نفس المسارات الجوية وتبعد عنها أميال قليلة، وبالتالي توفير معلومات مباشرة ودقيقة عن الظروف الجوية، مشيرة إلى أن ذلك يقلل من تعرض الطائرات للمطبات من خلال التنبؤ بها بشكل أكبر.