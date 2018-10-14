حمدان بن محمد يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

وقد تجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك في فعالياته على مدى خمسة أيام أربعة آلاف جهة حكومية و شركات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات و الذكاء الاصطناعي و البلوك تشين و الروبوتات و الحوسبة السحابية و تقنية الجيل الخامس و غيرها من التقنيات الناشئة.

وتوقف سمو ولي عهد دبي و مرافقوه عند العديد من منصات العرض وأجنحة الجهات والشركات العالمية التي جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها دولة الامارات.

و استمع سموه عند توقفه في أجنحة كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي و (سيسكو) الاميركية والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف وهيئة تنظيم الاتصالات والقيادة العامة لشرطة دبي وشركة زين للاتصالات الكويتية وشركة هواوي الصينية وشركة الإمارات للا تصالات المتكاملة (دو) و بلدية دبي و رؤية 2030 السعودية وحكومات الشارقة وعجمان وابوظبي والفجيرة ودبي والمجلس الوطني للإعلام حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح مطولة حول البرامج التقنية التي تنفذها أو أنجزتها هذه الجهات في عالم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي و تقنيات متطورة أخرى ينتظرها العالم في المستقبل القربي.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات الدورة الثالثة لـ (جيتكس نجوم المستقبل) 2018 و هو الحدث المصاحب لمعرض جيتكس للتقنية و يعد الحدث الأهم و الأكبر في مجال التقنية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة حيث يجمع بين الشباب المبتكرين من طلبة الجامعات والمعاهد و الشركات الناشئة و بين المستثمرين و المشترين من أنحاء العالم الذين يتبنون أفكار الشباب و ابتكاراتهم و يدعمونهم لتشجيعهم على المضي قدما في الاختراع والإبداع في عالم التكنولوجيا خاصة الذكية .

وتستضيف الدورة الثالثة " لجايتكس نجوم المستقبل " نحو 700 شركة ناشئة من دولة الإمارات وأكثر من خمسة وسبعين بلدا وحوالي 150 متحدثا عالميا وقرابة 1500 مستثمر وذلك على مدار أربعة أيام .

وعقب لقاء سموه مع الشباب المبدعين والتعرف إلى ابتكاراتهم والإشادة بما توصلت إليه عقولهم من إبداعات تدخل في خدمة الانسانية واسعاد البشرية عرج سموه على قاعة الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعد الثالث على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد المشاركين والزائرين من دول المنطقة والعالم .

وتوقف سموه عند أجنحة الشركات العالمية " أوراكل " و" ساب " وميكروسوفت " و" باناسونيك " والجناح الفرنسي الذي يضم عدة شركات فرنسية متخصصة .

كما زار سموه منصات عرض عدد من الجهات والدوائر والوزارات المشاركة في الحدث حيث عرج على أجنحة وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووزارة العدل و" إماراتك " ومحاكم دبي ودبي الذكية ومبادلة ووزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ الاتصالات المتخصصة " نداء" وهيئة الصحة في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" والإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي .

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أبدى اعجابا وارتياحا وترحيبا حارا بالعارضين والمشاركين العالميين من شركات وأفراد وأعرب عن سعادته باستضافة دبي لهذا الحشد الكبير من العارضين والزائرين الذي يمثلون مختلف ثقافات العالم مؤكدا سموه على أهمية هذا الحدث الثقافي العلمي والتعليمي والتقني الذي تتجسد فيه كل معاني التعايش والتناغم والتلاقي الحضاري والانساني بين مختلف شعوب العالم .

وقال سموه : " أنا سعيد وفخور بما وصلت اليها دولتنا العزيزة من سمعة دولية طيبة وشهرة عالمية خاصة في أوساط الشركات المتخصصة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن الأمن والأمان والعيش الكريم والرعاية والجدوى الاقتصادية لمشاريعهم واستثماراتهم ناهيك عن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحفظ لهؤلاء حقوقهم ومصالحهم .

رافق سمو ولي عهد دبي في جولته التي دامت نحو ثلاث ساعات وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير دولة للذكاء الإصطناعي عمر بن سلطان العلماء ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي والنائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية .