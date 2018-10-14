«نواة» تصدر أول معايير لغوية لعمليات المحطات النووية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، عن إصدار أول معايير لغوية، خاصة بعمليات المحطات والمرافق النووية باللغة الإنجليزية، والتي تُعد الأولى من نوعها في العالم.

يأتي إصدار المعايير في إطار التزام «نواة» بترسيخ ثقافة السلامة النووية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، حيث ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أعلى مستويات التواصل الفعال بمجال السلامة بين موظفي الشركة، الذين يأتون من نحو 40 جنسية، بما ينعكس بشكل إيجابي على عمليات تشغيل المحطات النووية الأربع ضمن المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نواة» للطاقة، مارك ريدمان: «يعمل جميع الموظفين في الشركة على تحقيق أعلى مستويات التواصل حول ممارسات السلامة، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، حيث ستُسهم المعايير اللغوية الخاصة بعمليات المحطات والمرافق النووية، الذي أصدرناها بتأهيل وتطوير قدرات الموظفين على التواصل الفعّال حول هذه الإجراءات والممارسات».

وأضاف: «نركز في الوقت الراهن على التأهيل الكامل للموظفين، الذين يشرفون على عمليات تحميل الوقود، وتشغيل المحطة النووية الأولى في مشروع محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية، بما فيهم موظفو التشغيل والصيانة والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرهم».