«فض المنازعات»: «صحيفة الحالة الإيجارية» اختيارية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن «صحيفة الحالة الإيجارية» في دبي، اختيارية وليست إجبارية، وتقتصر على كونها خدمة تتيح لأطراف العلاقة الإيجارية التعرف إلى بعضهم بعضاً عبر النظام.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على استفسارات وردت للمركز، أنه ليس للمالك أن يطلب من المستأجر هذه الوثيقة ضمن الأوراق الثبوتية التي يقدمها له، لاستئجار وحدة سكنية لديه.

وأضاف أن من الخيارات التي يتيحها التطبيق، إمكانية رفض المستأجر السماح للمالك بالولوج إلى معلوماته الإيجارية المحفوظة لدى المركز، وذلك عبر الضغط على زر «الرفض»، بعد وصول الرسالة الخاصة بطلب استعلام المالك عن معلوماته عبر التطبيق.

وكان مركز فض المنازعات الإيجارية أطلق تطبيق «صحيفة الحالة الإيجارية»، أول من أمس، وهو تطبيق ذكي يعرض معلومات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) لبعضهما بعضاً، عبر نظام مربوط بقاعدة بيانات في المركز، وذلك بعد استئذان النظام من الطرفين.

وأوضح المركز أن التطبيق الجديد يتيح إصدار شهادة، تعد بمثابة «صحيفة» بسوابق القضايا الإيجارية للمستأجر.