«الإمارات العالمية للألمنيوم»: معدات جديدة لإنجاز مشروع تعدين «البوكسيت» في غينيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تحقيق خطوة مهمة في مسيرة إنجاز مشروع تعدين «البوكسيت» في غينيا، مع وصول أكبر معدات المشروع إلى ميناء كمسار.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن معدات الرص والاسترداد، التي تعرف بـstacker reclaimer، تزن نحو 1300 طن، مشيرة إلى أن شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة والمملوكة بالكامل لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، باشرت أعمال تركيب المعدات في موقع الشركة بميناء كمسار.

وأضافت أن «غينيا ألومينا كوربوريشن» تركز على بناء منشآت تعدين «البوكسيت»، ومرافق التصدير المرتبطة به، في مقاطعة بوكي، حيث يعد هذا المشروع أكبر مشروع تنموي في غينيا، لافتة إلى أن «البوكسيت» يعد المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم.

وبينت الشركة أنه مع بدء العمليات التشغيلية، ستستخدم الآلات الجديدة في تكديس خام «البوكسيت»، الذي يصل إلى ميناء كمسار باستخدام السكك الحديدية، كما ستعمل على رفع المادة الخام وتحميلها على نظام النقل، الممتد على الرصيف البحري لشركة «غينيا ألومينا»، لينقل إلى سفن الشحن الراسية في الميناء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «وصول تلك المعدات الضخمة إلى غينيا يشكّل خطوة مهمة أخرى في رحلتنا نحو إنجاز مشروعنا، الذي سيوفر إمدادات المواد الخام لصناعة الألمنيوم الإماراتية لسنوات عدة مقبلة، ويوفر دفعة قوية للاقتصاد الغيني، كما يعد علامة بارزة في مسيرة تطوير ميناء كمسار، وركيزة أساسية في نظام الشركة لإنتاج البوكسيت».