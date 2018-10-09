80 %نمواً في شركات التكنولوجيا الناشئة بـ«جيتكس لنجوم المستقبل»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مركز دبي التجاري العالمي، بأن عدد الشركات التقنية الناشئة المشاركة في فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل» المواكب لمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، تجاوز 700 شركة بنمو نسبته 80% مقارنة بدورة العام الماضي، مشيراً إلى أن 30% من تلك الشركات إماراتية.

وذكر المركز في مؤتمر صحافي أمس، لإعلان أبرز محاور وتفاصيل المعرض في دورته الـ38 التي تختتم في 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي» أن، الدورة الجديدة سجلت نمواً أيضاً في عدد العارضين بشكل عام من مختلف القطاعات بنسبة 10% مقارنة بالدورة الماضية مع تجاوز عدد الشركات العارضة 4000 شركة.

وأشار إلى أن المشاركين سيعرضون نموذجاً لشرطي آلي افتراضي، و«روبوت» ذكي يسبح في مياه البحار لجمع النفايات.

نمو

وتفصيلاً، قالت نائب أول الرئيس لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «إجمالي عدد الشركات التقنية الناشئة التي ستشارك في فعاليات (جيتكس لنجوم المستقبل) المواكب لأعمال معرض (أسبوع جيتكس للتقنية 2018)، يتجاوز 700 شركة بنمو نسبته 80% مقارنة بدورة العام الماضي من المعرض».

وبينت ميرماند خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «الشركات الإماراتية المشاركة في المعرض الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، تشكل 30% من الشركات التقنية الناشئة المشاركة، فيما تعود النسب الباقية إلى شركات عالمية من 75 دولة تستعرض تجارب ومبادرات للتحول الرقمي الذكي وأنظمة الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن «الدورة 38 من (أسبوع جيتكس للتقنية) سجلت نمواً في إجمالي الشركات العارضة بشكل عام بالمعرض بلغت نسبته 10%، حيث يتجاوز عددها 4000 شركة من 100 دولة».

مبادرات وتجارب

وذكرت ميرماند أن «الشركات التقنية الناشئة ستعرض مبادرات وتجارب في قطاعات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني لدعم التحول لأنماط المدن الذكية».

وأوضحت أن «إجمالي عدد أجنحة المؤسسات الحكومية التي ستعرض تجاربها الذكية من خلال منصات المعرض في دورته الجديدة، يصل إلى 207 أجنحة من الدولة والمنطقة، مقارنة مع 170 جناحاً خلال الدورة الماضية»، متوقعة أن «يستقطب (جيتكس 2018) أكثر من 100 ألف زائر».

فرصة

وأكدت ميرماند أن «المعرض سيتيح فرصة للشركات الناشئة للفوز بدعم مالي كبير، اذ يعود تحدي (جيتيكس سوبرنوفا جلينجز) هذا العام، ليقدم جوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف دولار ضمن فئاته الأربع»، موضحة أن «أفضل شركة ناشئة عالمية تحصل على جائزة قدرها 100 ألف دولار، إضافة إلى فرص استعراض تجارب تلك الشركات أمام الجمهور ومؤسسات التقنية الكبرى والجهات المختصة».

وأشارت إلى أن «استعراض أحدث تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز توجهات أنشطة المعرض في دورته الجديدة، من خلال تجارب الدول والشركات المختلفة»، موضحة أنه سيتم «عرض نموذج لشرطي آلي افتراضي، و(روبوت) ذكي يسبح في مياه البحار لجمع النفايات».

تحدي الابتكار

من جهته، قال مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عدنان الريس، إن «اهتمام مركز محمد بن راشد للفضاء بالابتكار يأتي ليمثل جزءاً أساسياً في التطلعات المستقبلية للمركز». وأضاف الريس أن «باب المشاركة في المعرض مفتوح لجميع الشركات الناشئة المبتكرة المحلية والعالمية»، لافتاً إلى أن «الهدف من ذلك، خدمة الإنسانية عبر تقديم ابتكاراتها».

وذكر أنه «على الرغم من أنه سيكون هناك ثلاثة فائزين في تحدي الابتكار، إلا أن كل مشارك سيكون فائزاً بجهده وفكرته وسعيه للتنافسية والتميز».

تطور مستمر

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «أكسنتشر» للحلول التقنية في الشرق الأوسط وتركيا، أليكسي ليكانويت، إنه «مع التطور المستمر الذي نواجهه في العالم الرقمي، تحتاج الشركات الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فهم كيف يمكنها الاستفادة من التقنيات المبتكرة لدعم فرقها وأعمالها التنظيمية لجمع معلومات مهمة حول التوجهات الصاعدة، ومواكبة الحراك الرقمي الجاري على المستويين المحلي والعالمي».

- عرض نموذج لشرطي آلي افتراضي.. و«روبوت» يسبح في المياه لجمع النفايات خلال المعرض.

30 %

من الشركات

الناشئة في

المعرض إماراتية.