تسـهيـلات وحـوافز لجذب السياحة العلاجية إلى أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن الإمارة ستقدم، خلال الفترة المقبلة، تسهيلات عديدة وحوافز لجذب لسياحة العلاجية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، لتصبح أبوظبي وجهة أساسية للسياحة العلاجية.

جاء ذلك على هامش توقيع الدائرة مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العلاجية، أمس، لاستضافة الإمارة المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بمشاركة 100 دولة.

وتنص المذكرة على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في أبوظبي، لتعزيز السياحة العلاجية في الإمارة، والترويج لها في العالم والمنطقة، إضافة إلى نقل المؤتمر السنوي العالمي للسياحة العلاجية إلى أبوظبي بمشاركة 100 دولة.

كما تنص المذكرة التي وقعها وكيل دائرة الثقافة والسياحة، سيف سعيد غباش، والرئيس التنفيذي لمنظمة السياحة العلاجية رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك لـ«غلوبال هيلث كير ريسورسيز»، جوناثان إدلهايت، على إصدار دليل جديد للسياحة العلاجية والاستشفاء في أبوظبي، والذي سيمثل منصة لنشر الوعي بمقومات السياحة العلاجية في الإمارة، ونقل رسالة الوجهة السياحية إلى الأسواق المستهدفة.

وكشف غباش، خلال مؤتمر صحافي، أن أبوظبي ستقدم خلال الفترة المقبلة تسهيلات عديدة وحوافز لجذب لسياحة العلاجية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، لتصبح أبوظبي وجهة أساسية للسياحة العلاجية، لافتاً الى أن الإمارة تسعى إلى توفير تجربة مختلفة من خلال توفير افضل الخدمات في هذا القطاع، وتشمل الطيران ومزودي الخدمات الصحية والحافلات ومراكز التسوق، بالتعاون مع الجهات المعنية بأبوظبي.

وقال إنه يتم حالياً وضع استراتيجية من اجل تنمية السياحة العلاجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تستهدف زيادة عدد المرضى الذين يستفيدون من السياحة العلاجية، خصوصاً أن الانفاق في هذا النوع من السياحة أعلى من إنفاق بقية أنواع السائحين.

وأكد غباش أن أبوظبي بدأت بالفعل في إطلاق جولات مشتركة مع منظمة السياحة العلاجية لنمو السياحة العلاجية، للتوعية بما تمتلكه أبوظبي من أصول في قطاع الصحة، بجانب المنتجات السياحية والثقافية، مشيراً إلى أن هذه الجولات ستشمل دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند وروسيا وبقية دول العالم، خصوصاً أن هذه الأسواق تحقق بالفعل نمواً في السياحة الى أبوظبي بنسبة 10% سنوياً.

من جهته، قال إدلهايت إنه تم اختيار أبوظبي لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة، واختيارها لتنظيم المؤتمر السنوي العالمي للسياحة العلاجية، في ضوء التزام أبوظبي برؤية طويلة المدى لقطاع السياحة تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع، لاسيما السياحة العلاجية، ما يؤهلها لتصبح من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف أن أبوظبي تمتلك المقومات الأساسية اللازمة للسياحة العلاجية من حيث توافر البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه السياحة، ووجود تعاون بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة، مشيراً الى السعي لجذب كبار مزودي الخدمات الصحية في العالم لافتتاح مرافق للسياحة العلاجية في أبوظبي.

- إنشاء مكتب إقليمي لـ «السياحة العلاجية» في أبوظبي.