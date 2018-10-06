متى يحق لشركات الطيران رفض نقل المسافر؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي

واصل قطاع النقل الجوي خلال السنوات الماضية تطبيق معايير صارمة على نقل المسافرين في إطار تعزيز مستويات السلامة والحد من المشكلات التي قد تعيق وصول الرحلات إلى وجهاتها النهائية بأمان، ويمكن لشركات الطيران بموجب "عقد شروط النقل" التي تتبعها رفض نقل المسافرين لا يتقيدون بتعليمات السلامة والأمن، أو إعاقة أو منع أي من أفراد طاقم الخدمة أو طاقم الطائرة من أداء واجباتهم، أو في حال استخدموا كلمات تهديد أو كلمات نابية أو خادشه للحياء أو إذا تصرفوا على نحو يهدد أو يسيء أو يجرح أو يخدش حياء أي شخص بما فيها أفراد الطاقم على الطائرة أو المسافرين الأخرين، قبل وأثناء الركوب على الطائرة والنزول منها للالتحاق برحلات ربط أو متابعة، أو أثناء الرحلة.

ويحق لشركات الطيران رفض نقل المسافر إذا كان فاقداً للأهلية بسبب تناوله المشروبات الكحولية أو العقاقير، إذا كانت حالته العقلية أو الجسدية بسبب تناول هذه الأشياء تشكل خطراً على نفسه أو على المسافرين، أو أفراد الطاقم أو أي شخص على الطائرة، كما لا تسمح اغلبية شركات الطيران بتناول المشروبات الكحولية على متن الطائرة سواءً تم شراؤها من السوق الحرة أو من طرف آخر أو تم الحصول عليها بطرق أخرى إلا إذا قدمت الناقلة للمسافر، ويحق لها أن ترفض تقديمها بأي وقت من الأوقات،

وتفرض الناقلات الجوية أيضاً إجراءات مشددة ضد مضايقة الأشخاص الاخرين على متن الطائرة وتشمل هذه السلوكيات، على سبيل المثال، المضايقة أو التحرش أو الاعتداء أو الحاق الأذى.

وتمتنع الناقلات الجوية نقل المسافرين الذين يرفضون الخضوع للإجراءات الأمنية المعتادة، أو إذا أخفقوا في حالة خضوعهم للفحص تقديم إجابات مقنعة لأسئلة تتعلق بالأمن لدى القيام بإنهاء إجراءات السفر أو في بوابة الصعود إلى الطائرة، أو إذا عبث المسافر أو أزال الأختام، أو إذا ما تظاهر أو حاول أن يتظاهر بأن أن في حوزته قنبلة أو أي أداة تهديد أخرى لخطف الطائرة أو المزاح بخصوص كل ما يتعلق بأمن الطائرة نفسها أو الطاقم أو المسافرين، أو أي إعاقة أو إزعاج أو التشويش على طاقم الطائرة أثناء تأدية مهامهم؛ مع الالتزام بتعليمات والجلوس على المقاعد وربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين منعاً باتاً.