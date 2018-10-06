800 متخصص في «قمة التصنيع والتجارة» 8 أكتوبر الجاري

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في الثامن من أكتوبر الجاري بفندق «أتلانتس النخلة دبي» فعاليات الدورة الثالثة من «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية»، التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالشراكة مع شركة «إكسبوتريد» المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 800 متخصص في مجال التصنيع من منطقة الشرق الأوسط، سيناقشون أبزر الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الجديدة التي ترسم تحولات قطاع التصنيع في المنطقة.

وأفاد بيان صدر من المؤسسة، أمس، بأن القمة ستقدم رؤى حول مجالات التصنيع المستقبلية، وأبرزها «الثورة الصناعية الرابعة»، بصفتها من المحاور الأساسية، وانتشار تكنولوجيات التصنيع المبتكرة، كما يعرض على هامشها ابتكارات وتقنيات مزودي الخدمات ذوي الصلة، التي تدعم ممارسات التصنيع المستقبلية.

وأكد البيان أن القمة تتماشى مع «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، التي تهدف لتكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، إذ سيشارك أعضاء من لجان «استراتيجية دبي الصناعية»، وممثلون من المجلس التنفيذي، إضافة إلى مبتكري التكنولوجيا على المستويين المحلي والعالمي، لبحث موضوعات مهمة، مثل إنترنت الأشياء الصناعية، ومصانع المستقبل، والتوأمة الرقمية، واستخدام الروبوتات.

وبحسب البيان، تسعى النسخة الثالثة من القمة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المثالية في قطاعي التصنيع والتجارة، والتي لاتزال من المحفزات الرئيسة للاقتصاد في المنطقة، إذ تقدم القمة منصة لتبادل المعرفة، وتعرض أمثلة حية من الواقع توضح تحديات وفرص التحول الرقمي في قطاع التصنيع. يغطي جدول أعمال البرنامج موضوعات تركز على دور التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي، واستراتيجية دبي الصناعية، و«الإمداد والتموين 4.0»، والذكاء الاصطناعي، وتنامي صناعة الروبوتات.

وسيشارك في الحدث كذلك أكثر من 40 خبيراً في المجال من شركات ضمن قائمة «فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم»، وتحديداً الولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا، كمتحدثين وخبراء. كما يشارك في الحدث أكثر من 20 شركة كرعاة.